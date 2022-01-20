Жириновский – студентам: «Весь мир устал от диктата США»

20.01.2022  22:46 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США


По всему миру, в том числе и в Европе, устали от диктата США и хотят избавиться от влияния Вашингтона, чем должны воспользоваться русские.

Об этом в ходе лекции для студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова заявил депутат Государственной думы России Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По всему миру, в том числе и в Европе, устали от диктата США и...

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«Я хочу, чтобы молодое поколение смотрело с оптимизмом в будущее, потому что у нашей страны огромное будущее, русских любят по всему миру. Я объехал весь мир, все ненавидят американцев, потому что они навязывают всё силой и повсюду хамят.

Латинская Америка, где сегодня они поддержали самозванца в Венесуэле, они везде ставят своих людей, это неволя народа. То же самое в Африке, Азии и Европе, очень много французов и немцев устали от американского диктата. Вот почему в Европе заговорили о собственной армии», – сказал Жириновский.

Напомним, ранее в Москве отметили, что среди простых людей в Турции очень популярен российский президент Владимир Путин.

Кроме того, ранее в Москве заявили, что США, чтобы продлить свою гегемонию и удержать власть, надо кого-то грабить, но поскольку Китай и РФ дали понять, что с ними такое не пройдёт, Вашингтон нацелился на Европу.

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