14.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, майдан, Политика
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Жители белорусской столицы устали от майданщиков


Численность участников антиправительственных протестных мероприятий в Белоруссии уже не будет расти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил белорусский политолог, руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

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Давая оценку вчерашнему митингу оппозиции в Минске, он отметил, что число протестующих больше не будет увеличиваться, а потому можно констатировать остановку в развитии протеста и его скорое затухание.

«Большая часть жителей столицы уже устала от митингов, перекрытых дорог и создаваемых толпой неудобств вроде закрытия станций метро и торговых центров», – сказал Мусиенко.

Как проходила вчера акция оппозиции в Минске читайте в материале «Кукловоды минских майданщиков меняют тактику».

Ранее «ПолитНавигатор» рассказывал, сколько на самом деле людей принимает участие в митингах белорусской оппозиции, заявляющей о сотнях тысяч вышедших на улицы протестующих.


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