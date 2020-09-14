Жители белорусской столицы устали от майданщиков
Численность участников антиправительственных протестных мероприятий в Белоруссии уже не будет расти.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявил белорусский политолог, руководитель аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.
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Давая оценку вчерашнему митингу оппозиции в Минске, он отметил, что число протестующих больше не будет увеличиваться, а потому можно констатировать остановку в развитии протеста и его скорое затухание.
«Большая часть жителей столицы уже устала от митингов, перекрытых дорог и создаваемых толпой неудобств вроде закрытия станций метро и торговых центров», – сказал Мусиенко.
Как проходила вчера акция оппозиции в Минске читайте в материале «Кукловоды минских майданщиков меняют тактику».
Ранее «ПолитНавигатор» рассказывал, сколько на самом деле людей принимает участие в митингах белорусской оппозиции, заявляющей о сотнях тысяч вышедших на улицы протестующих.
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