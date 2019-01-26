Жители Донецка отругали российского военкора – кормил деликатесами пленного ВСУ-шника

27.01.2019, Донецк, Игорь Петров

Российский военкор Александр Сладков рассказал, как получил неодобрительную реакцию от жителей Донецка после того, как во время съемок сюжета о пленном украинском солдате угостил его в ресторане японской кухни.

Об этом случае Сладков рассказал на своём Telegram-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема известная. Я снял сюжет… про украинского пленного, из 128-й горной бригады, попавшегося морпехам ДНР. И он вызвал большие возмущения в Донбассе.

Сюжет такой: погуляли с пленным по Донецку, сводили к памятнику Шевченко, на место гибели Александра Захарченко, показали мемориал детям, погибшим от рук побратимов этого пленного. В конце накормили украинского солдата японскими суши (он до этого ел только домашнюю пищу)», – рассказал журналист.

«Хоть меня горько ругали за эти суши, и за сердобольность к пленному, но такая реакция народа лишь обрадовала! Я, честно говоря, думал, что Донбасс устал от войны, и люди готовы к более-менее приемлемому компромиссу с Киевом. Нет! Ненависть к противнику не умерла, она клокочет. А ненависть – сильнее любви. Неприязнь мотивирует людей.

Однако выяснилась интересная тенденция: пленные пошли в ДНР бодрее. Вот уже третий за пару недель! Может быть, действительно, их суши кормить!? Или в спа водить? » – резюмировал военкор.

Напомним, ранее Народной милицией ДНР был взят в плен военнослужащий128-й горной бригады ВСУ.

Вскоре после этого защитниками Донбасса был пленён военнослужащий 58-й бригады ВСУ Станислав Панченко 1999 года рождения, который под действием алкоголя и наркотических препаратов в одиночку решил «пойти убивать сепаров».