06.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Жители Донецка передают привет всему миру

Сегодня в Донецке в молодёжном творческом центре прошла презентация нового проекта #ПриветИзДонецка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители республики решили показать всему миру, что культурная и социальная жизнь в Донецке всё же присутствует, несмотря на военные действия и постоянные обстрелы. Напомним, буквально вчера вечером пригороды Донецка вновь оказались под массированным обстрелом со стороны ВСУ.

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Отметим, что сам проект – плод народного творчества, но он почти сразу же был поддержан Министерством Информации ДНР и телевидением.

Его смысл заключается в том, чтобы с помощью веб-камеры со своего смартфона записать небольшой видео-привет из Донецка и других городов ДНР, в котором автор ролика кратко рассказывает о том, где он сейчас находится и что происходит рядом с ним. Присоединиться к флешмобу может совершенно любой житель Республики.

Так, одна из участниц и инициаторов основания этого проекта Елена Остроух уверена, что «приветы» сможет увидеть весь мир:

«Проект #ПриветИзДНР зародился как интернет-флешмоб в сети. Очень круто, что инициативу поддержали. Знаю, что очень многим ребятам в молодёжной среде эта идея понравилась, и они уже вовсю готовят ролики. Есть все основания полагать, что проект будет действительно масштабным и наши «приветы» увидит весь мир!».

Несмотря на то, что #ПриветИзДНР существует меньше недели, первые ролики, выложенные в интернете, уже успели заработать порядка пяти тысяч просмотров в различных соцсетях.

Отметим, что это уже далеко не первое проявление народного творчества граждан ДНР. Ранее «ПолитНавигатор» передавал о том, что жители Донецка выразили своё отношение к войне с киевским режимом в серии плакатов, созданных коллективом авторов, пожелавших остаться анонимными.