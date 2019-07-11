Жители Львова показали свое отношение к «героям небесной сотни»

11.07.2019, Львов, Владимир Гладков

Неизвестные нарисовали граффити на строящемся в центре Львова мемориале памяти так называемой «небесной сотни» – погибших в противостоянии с милицией майданщиками.

Об этом сообщает местное издание «НТА», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Львовском горсовете признали, что идентифицировать «художников» не удалось, однако до 24 августа на территории планируется установка камер видеонаблюдения.

«Я сегодня говорил с руководством «Муниципальной варты», мы обсудили, чтобы установили системы видеонаблюдения. Мы должны проработать с ними варианты», – заявил замдиректора ЛКП «Зеленый Львов» Андрей Шульский.

Кроме того, по словам соавтора мемориала Андрея Лесюка, от горсовета будут требовать приставить охрану к скандальному мемориалу.

Напомним, ранее во Львове была снесена 30-метровая стела Монумента Славы «Победителям нацизма», демонтаж которой был инициирован еще в 2017 году, а двумя месяцами позже львовские неонацисты призвали уничтожить мемориал «Холм Славы», на котором находится могила знаменитого советского разведчика Николая Кузнецова.