Во Львове намерены уничтожить могилу легендарного советского разведчика

13.06.2019, Львов, Владимир Гладков

Львовский мемориал «Холм Славы», на котором находится могила знаменитого советского разведчика Николая Кузнецова, необходимо снести, как «советское капище».

Об этом в эфире местного телеканала «Первый западаный» заявил глава фонда имени Петра Болбочана, националист Ярослав Свелеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня они всячески пытаются сохранить свои так называемые островки пропаганды. Мы видим, какая ситуация была в Харькове, какая ситуация в других городах, где они сохраняют свои советские капища, куда они приводят своих детей и говорят: «Это наши герои, они воевали с бандеровцами». Эти капища им нужно также иметь во Львове», – рассуждает Свелеба.

При этом украинский националист поставил в пример «цивилизованную нацию» в лице Германии.

«Мы же должны учиться у цивилизованных наций. Для нас должна быть примером Германия, которая провела денацификацию, которая, фактически, очистила свои кладбища от свастики. Вы знаете, сколько там было свастики и гакенкройцев? Они там все убрали. Там лежат люди, лежат солдаты вермахта, других формирований, но там нет свастик, звездочек и тому подобного», – отметил Свелеба.

При этом, по его мнению, могила разведчика и диверсанта Николая Кузнецова, боровшегося с немецкой оккупацией и погибшего от рук боевиков УПА, должна быть уничтожена без учета мнения родственников героя.

«Я считаю, что есть семья или нет, этот монумент нужно снести. Хотите на экспертизу? Положите где-то в музей эти останки, законсервируйте, залейте бетоном и напишите: «Антиукраинский диверсант».

Для меня принципиально, как для украинца, чтобы не было этого капища, а эти останки меня не интересуют, отдадут их или они сгниют в загашнике исторического музея», – заявил неонацист.

Напомним, в ночь с 3 на 4 марта во Львове была окончательно снесена 30-метровая стела Монумента Славы «Победителям нацизма», демонтаж которой был инициирован еще в 2017 году.