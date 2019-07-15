Жители посёлков ДНР рассказали на камеру о пережитом под ежедневными обстрелами ВСУ

15.07.2019, Зайцево, Владимир Гладков

Очередное «перемирие» между ВСУ и ДНР снова нарушается украинскими карателями.

На северном направлении, в посёлке Зайцево, который находится вблизи Горловки, а также на южном направлении огня ВСУ в посёлке Коминтерново мирных жителей Республики ежедневно продолжают «поливать» снарядами, целенаправленно разрушая гражданскую инфраструктуру.

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Об этом в эфире YouTube-канала писателя и военного корреспондента Геннадия Дубового рассказали жители посёлка Зайцево, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стреляют, и стреляют, и стреляют – мы уже привыкли. Считай, пять лет уже эта история длится, уже привыкли к этому, куда нам деваться?», – рассказала пожилая женщина.

«В ваш дом были попадания?», – уточнил журналист.

«Да у меня ни одного окна нет, всё плёнкой обитое. Хочешь, зайди ко мне в дом: в проходе стенки повалились, шифоньера одна сторона выбита. В доме ни одного стекла нет, всё побитое. Кругом дыры текут. Прихожая совсем разбита, штукатурка полностью валится», – сокрушалась пенсионерка.

Другая жительница посёлка посетовала, что раньше Донбасс был нужен всему миру, но как только Киев захотел из него выжать всё, что можно – регион начал пропадать.

«Лучше бы хлеб один кушали, да войны не было. Боже, какой Донбасс был, всё было: и шахты, и заводы, и фабрики, и совхозы, и колхозы – со всего белого света ехали работать сюда, в Донбасс. А сейчас Донбасс никому не нужен, потому что надо Киеву деньги платить, вот я что скажу, и пускай меня посадят, убьют – это правда. Мы хотим самостоятельно пожить, они нам не дают», – отметила она.

Ещё одна местная жительница, сетуя на постоянные «посылки» из гаубиц украинских боевиков, не преминула вспомнить колким словцом и ВСУ, хозяйничающих в «серой зоне», и президента Украины Владимира Зеленского, обещавшего закончить войну, а в итоге обманувшего всех.

«Вот две 80-ки легли, во дворе 120-ка, живём без стёкол, всё расшуровано, всё размалёвано и каждый день пули ловим в огороде, во дворе – спокойно по двору ходить нельзя. Что с Бахмутки, что с Жованки – это окраина посёлка Зайцево. Несмотря на то, что это серая зона, наши укропы умные заняли, и они хозяева всему. Чхать они хотели на все законы. В данный момент там ребята-аваковцы заехали, «Правый сектор», размалёванные тузы такие ходят по посёлку, что до ужаса…

Хоть они и считают, что мы «Украина», что мы их, мы можем сказать так: не было вас ночью, не нужны вы нам и днём. Всё, туда мы не хотим, никак. Хорошо, плохо, хоть хуже, но мы будем дома без них. Не надо нам обещаний их, они говорят красиво, «мягко стелят, но жёстко спать» после всего этого.

Зеленский прям чуть ли не на коленях стоял на презентации, умолял: «И пожалуйста, и кончу войну, и всё на свете». Ну и где, грёбаный клоун?» – задает риторический вопрос жительница прифронтового Зайцево.

Далее журналисты посетили и Коминтерново, которое дом за домом продолжают выжигать ВСУ. По словам местного жителя, за два дня огонь карателей разрушил 7 домов. При этом атаки ведутся трассерами, чтобы сжечь то, что не уничтожили снаряды.

«Хорошая улица, была самая весёлая эта улица. Молодёжи сколько было. Разбежались и уехали», – рассказал мужчина, проводивший экскурсию журналистам по разбитой улице посёлка.