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Жительница Луганщины разбила голову ВСУшнику
Пьяный военнослужащий ВСУ получил черепно-мозговую травму, попытавшись изнасиловать продавщицу ночного магазина в Луганской области.
Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По данным источников в рядах ВСУ, военнослужащий 25-й бригады вооруженных сил Украины самовольно оставил место несения службы и проводил время в населённом пункте Счастье. Спустя сутки военнослужащий был доставлен в городскую больницу с диагнозом черепно-мозговая травма.
В ходе проведённого разбирательства выяснилось, что во время покупки алкоголя военнослужащий в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался изнасиловать продавщицу ночного магазина.
В состоянии шока девушка разбила бутылку шампанского о голову преступника и вызвала полицию», – сообщил Андрей Марочко.
Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что два военнослужащих ВСУ избили и ограбили 26-летнюю жительницу подконтрольной Киеву части Луганщины.
Также перед этим произошел инцидент, когда в районе города Счастье пьяные бойцы ВСУ ограбили продуктовую машину, жестоко избив водителя.
Метки: ВСУ, изнасилование
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