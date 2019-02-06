06.02.2019, Луганск, Александр Гусар

Пьяный военнослужащий ВСУ получил черепно-мозговую травму, попытавшись изнасиловать продавщицу ночного магазина в Луганской области.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По данным источников в рядах ВСУ, военнослужащий 25-й бригады вооруженных сил Украины самовольно оставил место несения службы и проводил время в населённом пункте Счастье. Спустя сутки военнослужащий был доставлен в городскую больницу с диагнозом черепно-мозговая травма.

В ходе проведённого разбирательства выяснилось, что во время покупки алкоголя военнослужащий в состоянии сильного алкогольного опьянения пытался изнасиловать продавщицу ночного магазина.

В состоянии шока девушка разбила бутылку шампанского о голову преступника и вызвала полицию», – сообщил Андрей Марочко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что два военнослужащих ВСУ избили и ограбили 26-летнюю жительницу подконтрольной Киеву части Луганщины.

Также перед этим произошел инцидент, когда в районе города Счастье пьяные бойцы ВСУ ограбили продуктовую машину, жестоко избив водителя.