Пьяные ВСУшники ограбили машину с продуктами

13.01.2019, Луганск, Александр Гусар

В районе населённого пункта Счастье бойцы ВСУ в состоянии алкогольного опьянения ограбили продуктовую машину, жестоко избив водителя.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В районе населенного пункта Счастье бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения совершили нападение на автомобиль, предназначенный для перевозки продуктов питания. По словам очевидцев, угрожая оружием, четверо военнослужащих остановили машину и, жестоко избив водителя, отобрали у него деньги, перегрузили продукты питания в военный автомобиль и скрылись с места преступления», – рассказал Андрей Марочко.

Подполковник также добавил, что пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в местную больницу. Уголовное дело по факту разбоя не возбуждалось.