Жизнь украинцев становится все хуже

04.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Подавляющее большинство жителей Украины считает, что дела в стране идут в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные социологической группой «Рейтинг», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в феврале 2019 две трети опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, в то же время каждый пятый считает, что – в правильном (с начала года последний показатель вырос с 14 до 21%)», – отмечает в релизе.

При этом «Рейтинг» указывает, что более половины опрошенных украинцев почувствовали ухудшение экономического положения в стране.

«Только 10% считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось, 60% – почувствовали ухудшение. Важно заметить, что за последние 5 лет последний показатель уменьшился с 86 до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%)», – говорится в отчете.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Госкомстат Украины констатировал резкое сокращение населения в постмайданной Украине наряду со снижением уровня потребления украинцами продуктов первой необходимости.