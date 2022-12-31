Жёны пропавших без вести митингуют на Украине. «А нас за що?!»

Что такое переполненная чаша терпения, незадолго до нового года продемонстрировали жёны пленных и пропавших без вести солдат ВСУ – они сумели всё же объединиться, невзирая на возможные репрессии, и вышли на митинги с требованиями вернуть им их мужей. Или, в случае с пропавшими, – потребовать от властей хотя бы сообщить об их судьбах.

Когда человек не имеет возможности получить достоверную информацию, обсудить свою проблему с теми, кто попал в такие же обстоятельства, то складывается впечатление, что «мой случай – лишь мой случай, только мне не повезло, у остальных всё по-другому». Но в эпоху электронных средств коммуникаций, сложно утаивать всю информацию от всех, да ещё и вечно.

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Это произошло и с семьями украинских военнослужащих, пропавших без вести.

Число потерь на Украине безбожно занижается. Известное заявление Урсулы фон дер Ляйен о 100 тысячах убитых солдат ВСУ было быстро властями спешно опровергнуто, затерто, объяснено «так как надо». Но оно было недостоверным не из-за большого числа названных потерь, а из-за их серьезной недооценки.

Реальные безвозвратные потери ВСУ и других силовых украинских структур, принимающих участие в боевых действиях, по данным, полученным из открытых источников, – уже достигают более 400 тысяч человек. А среди иностранных наёмников – около 54 тысяч, из которых более 31 тысячи – убитыми.

Но правда пробивает себе дорогу. В середине декабря группировка русских хакеров Anarchist Kombatant взломала служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала, и выложила в свободный доступ документы, в которых было указана численность погибших солдат ВСУ, объявленных их командованием пропавшими без вести: 35382 человек.

Почему такое совершает командование ВСУ понятно – пропавшим без вести не положена компенсация, как за погибших.

Справка была составлена кадровым центром ВСУ. В приложении к ней названы фамилии всех погибших, значащихся пропавшими без вести, по состоянию на 30 ноября 2022 года.

Зачастую, украинские власти и командование ВСУ извлекают двойную выгоду от сокрытия реальных данных – и платить положенное за погибших не нужно, и прибыль можно получить от продажи донорских органов безвременно ушедших.

Тот случай, когда «вскрытие показало, что умер от вскрытия». Не всегда тела можно представить родственникам – как свидетельствовали неоднократно очевидцы – вполне целые внешне тела были попросту выпотрошены.

Но жены и другие родственники погибших не всегда хотят смотреть в корень проблемы. Они, в принципе, не против войны, не против участия своих мужей, сыновей, братьев, отцов в мясорубке ради интересов «зарубежных партнеров». Они против недобросовестных расчетов за погибших, пропавших без вести.

И даже, когда возмущались мобилизацией, то были вполне «За» – за то, чтобы кто-то другой шел на фронт, а не их родные. Кроме того, немало было и таких, которые объясняли своё согласие на службу по контракту тем, что «больше заработать негде, а там всё же платят». Таких было немало до СВО, после – значительно поубавилось в связи с огромными потерями. Поток добровольцев резко иссяк, но было уже поздно.

Так что требования жён и матерей к украинской власти вполне справедливые. Но, где они были раньше? И почему так и не поняли – кто на самом деле их главный враг – не Россия, вынужденная принимать жесткие меры по защите своего суверенитета и отражения агрессии коллективного Запада, воюющего руками Украины, а киевская власть, и стоящие за ней мощные объединенные силы, насчитывающие сегодня более 50 стран.

Ниже – мольбы о помощи некоторых родственников пропавших без вести украинских военнослужащих, опубликованные в Сети только за последние дни.