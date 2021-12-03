Журналист: Расстрел мигрантов – результат безнаказанности ВСУ в Донбассе

03.12.2021  13:39 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Военные преступления, Дзен, Донбасс, миграция, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украинские военные посчитали возможным расстрелять безоружных мигрантов на границе с Белоруссией, потому что до этого на протяжении нескольких лет делали то же самое в Донбассе.

Об этом в эфире ток-шоу «Время покажет» заявил российский журналист Олег Пахолков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные посчитали возможным расстрелять безоружных мигрантов на границе с Белоруссией, потому что до...

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По словам Пахолкова, расстрел мигрантов – это и есть результат такой безнаказанности.

«В украинской армии выросли десятки тысяч убийц, которым разрешали убивать без права, закона, без всего. И они там, в ДНР и ЛНР натренировались. Теперь они рассосались по всей армии, и я вполне четко предполагаю, что эти пограничники, среди которых были сто процентов отморозки, увидели и открыли огонь на поражение. Вот и все», считает журналист.

«Так было всегда, во всех армиях мира, в которых всегда поощряли безнаказанность. Он убил гражданского – ему ничего, он убил того – ничего. СССР, когда с Германией воевали, за то, что мы тронули гражданских, безоружных, – расстреливали советских солдат за это. А у них поощрение. Убил и убил», – резюмировал Пахолков.

Напомним, ранее украинский военнослужащий Василий Румак опубликовал видеозапись расстрела безоружных мигрантов, пытавшихся прорваться на Украину с территории Белоруссии через зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Вскоре, администрация американской соцсети «Фейсбук» заблокировала запись.

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