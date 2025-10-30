«Зима будет холодной» – Россия возобновила декоммунизацию электростанций Западной Украины

Михаил Рябов.  
30.10.2025 09:53
  (Мск) , Киев
Денацификация, Дзен, Украина, Энергетика


После некоторого перерыва Россия возобновила «декоммунизацию» объектов энергетики на Западной Украине –  поражены ТЭС и ТЭЦ во Ивано-Франковской и Львовской областях. Кроме того, удары наносились по объектам в Винницкой, Николаевской, Черкасской областях, Запорожью. Минэнерго Украины, ссылаясь на повреждения, объявило о графиках отключения света.

«Не только с ударами связано: например по Николаевской (пока еще) не били, но аварийные отключения есть. Перенаправляют энергетику на нужды военных», – поясняет координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

Он уточняет, что всего за ночь и утро на Украине зафиксировано до 150 прилётов и взрывов.

«Массовый удар по объектам энергетики… По всей стране… Зима будет холодной», – тревожится депутат Верховной рады Максим Бужанский.

Блогер Юрий Подоляка обращает внимание, что во Львовской области под удар могли попасть важные объекты:

«Во-первых крупнейшая подстанция в Европе — Западно-Украинская. Ее задача в т.ч. и обеспечивать перетоки энергии между энергосистемами Украины и Европы. Именно через нее сегодня (после ударов по генерации Украины) идут основные потоки из стран ЕС. А еще в районе г. Стрый расположено крупнейшее на Украине подземное газовое хранилище».

Военкор Юрий Котенок уточняет:

«Не во всех случаях речь идет о критическом ущербе, но удар — один из самых масштабных за последнее время».

«Гуманное принуждение к миру режима Зеленского продолжается. Выбор для Украины прост: мир, тепло, свет и вода, или — война, холод, мрак и «каменный век», – трактует переехавший из Киева в Россию общественник Александр Скубченко.

