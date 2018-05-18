18.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинские евреи обьединились против бандеровщины и ее прислужников в собственных рядах

Крупнейшие еврейские организации Украины, такие, как Всеукраинский еврейский конгресс, Еврейская конфедерация Украины, Украинский еврейский комитет, Конгресс иудейских религиозных общин, Еврейский фонд Украины, Гиллель, Ассоциация узников гетто и концлагерей, и большинство региональных еврейских общин Украины выступили с совместным заявлением, осуждаюшим рост антисемитизма и ксенофобии на Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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В заявлении, в частности говорится, говорится, что евреи Украины «выражают глубокую озабоченность ростом антисемитских инцидентов, проявлениями ксенофобии и нетерпимости, в частности, нападениями на ромов. Призывают правоохранительные органы, включая полицию, СБУ, органы прокуратуры самым серьезным образом подойти к выявлению и привлечению к ответственности виновных в антисемитских преступлениях, вандализме на местах Холокоста, преступлениях на почве ненависти».

Также еврейские организации отмежевались от позиции одиозного прорежимного активиста Иосифа Зисельса и возглавляемой им организации Ваад-Украина, которые выступают пособниками украинских националистов и дезинформируют мировое еврейство о происходящих на Украине событиях.

«Решительно заявляем, что г-н Иосиф Зисельс и организация Ваад не представляют евреев Украины. Заявления Иосифа Зисельса и его организации не выражают позиции еврейской общины Украины”, – говорится в документе.

Также представители еврейских организаций Украины поблагодарили американских политиков и представителей еврейского лобби за их позицию относительно проблемы антисемитизма на Украине.

«Выражаем признательность за поддержку в борьбе с антисемитизмом конгрессменам США Ро Ханна и Дэвид Сиссилин, Конгрессу США, Всемирному еврейскому конгрессу, Мемориальному музею Холокоста США, Антидиффамационной лиге, Евро-Азиатскому еврейскому конгрессу, Американскому еврейскому комитету, Национальной коалиции в поддержку евреев Евразии, Посольству США в Украине, Посольству Германии в Украине, Посольству Израиля в Украине, Организации по безопасности и

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)”, – резюмируют авторы документа.