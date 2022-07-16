«ЗН»: В битве «Спартц против Ермака» Украина окажется проигравшей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Из-за поддержки руководителя своего офиса президент Украины Владимир Зеленский может рассориться с Республиканской партией США, чей представитель, скорее всего, станет следующим американским лидером.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Издание напоминает: американская конгрессменша Виктория Спартц огласила, что глава офиса президента Украины подозревается в связях с Москвой и потребовала его увольнения (См. Ермак курильщика. Как из главы Офиса Зеленского делают «российского шпиона»).

При этом в «ЗН» считают, что Спартц скорее рассорит Зеленского со Штатами, нежели добьется увольнения руководителя офиса украинского президента.

«Ведь хорошо известно не только о глубоком доверии и симпатии Зеленского к Ермаку, но и о болезненной реакции украинского президента на малейшую критику и резком неприятии внешнего давления. Если республиканцы сейчас подхватят и раздуют в предвыборных баталиях тему «плохого парня» Ермака, «подозреваемого в связях с Россией», а в Киеве встанут в позу и начнут яростно защищать главу ОПУ, не только нападая на «одну из сотен» американских депутатов, но и ссорясь с республиканцами (чей представитель, учитывая катастрофическое падение рейтинга Байдена, может стать следующим президентом США), то украино-американские отношения в очередной раз ждут тяжелые времена. На этот раз — во время войны с Россией за выживание Украины», – отмечается в публикации.

По мнению издания, именно Россия выиграет больше всех и от уменьшения и замедления американской помощи Украине стране, и от охлаждения отношений Киева и Вашингтона.

«Выход из этой опасной ситуации есть — увольнение ставшего уже чрезмерно токсичным не только внутри страны, но и для отношений с основным стратегическим партнером Украины Андрея Ермака с поста главы офиса президента. Однако, как мы с вами понимаем, Владимир Зеленский вряд ли на это пойдет. Поэтому в «битве» «Спартц против Ермака», проигравшей, скорее всего, окажется Украина», – резюмирует «ЗН».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Спартц заявила, что поставляемое Украине американское оружие может оказаться в России или Сирии.