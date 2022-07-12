В Конгрессе США боятся, что американское оружие для ВСУ окажется в России

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Новости Украины

Украине не следует недооценивать российскую армию, которая является очень серьезным противником и проводит сейчас перегруппировку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Украинской правде» заявила член американского Конгресса Виктория Спартц.

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У не поинтересовались, как Украина может победить Россию

«Украина и каждый украинец должны понять, что у вас очень серьезная война. Нужно, чтобы люди, кто чем может, помогали вашей армии, помогали военным, людям, желающим воевать. Каждый должен сделать кто что может, кто чем может помогать. Вы должны перейти на военные рельсы.

Я советую не недооценивать вашего противника. Русские перегруппировываются, они могут вести гибридную войну», – сказала политик.

Также ей задали вопрос, достаточна ли та военная поддержка, которую Украина получает сейчас для победы.

«Я считаю, что президент Байден не является честным. Я до сих пор не видела его стратегии или результата, которого он стремится достичь. И Конгресс на двухпартийном уровне разочарован из-за этого. И я лично разочарована», – говорит собеседница издания.

Она не исключает, что часть американского оружия для ВСУ могла не дойти по назначению.

«Мы не знаем, но может быть! Может быть, и в этом проблема. Оно может быть в Сирии, оно может оказаться в России», – опасается Спартц.