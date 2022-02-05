«ЗН»: Зеленский подложил свинью и поставил Байдена в дурацкое положение

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Новости Украины

В Вашингтоне на порядок выше стало недовольство нынешней украинской властью, особенно президентом Владимиром Зеленским.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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По мнению автора публикации, антироссийской пропагандистки Татьяны Силиной, призывавшей использовать российских журналистов как «ценный обменный фонд», Зеленский, озвучивая свое несогласие с оценкой Вашингтоном российской угрозы, делает «резкие, даже хамские выпады в адрес нашего главного стратегического партнера».

«Очевидно, что президент сильно переживает. Вероятно, что в какой-то момент у него даже сдали нервы. То ли от состояния дел в стране — возможной паники населения и уже реального панического бегства инвесторов, падения не только финансового рынка, но и личного рейтинга. То ли от последнего телефонного общения со «старшим товарищем» — Джо Байденом», – говорится в статье.

Также отмечается, что общение же президента с иностранными журналистами заставило украинских и иностранных дипломатов «схватиться за голову».

«Призывая партнеров «подставлять Украине плечо, а не ногу», сам Зеленский подложил свинью — и Украине, и ее главному стратегическому партнеру. Его нашумевшие на весь мир признания, что он «не видит большей эскалации, чем она была раньше», уже вовсю, на всех международных площадках, включая СБ ООН, цитируются российскими представителями. Они не упускают возможности получить удовольствие и уесть «западников» цитируя Зеленского, когда те обвиняют Россию в эскалации вокруг украинских границ», – продолжает издание.

Также Силина считает, что «противоречащие заявлениям Вашингтона откровения Зеленского поставили в совершенно дурацкое положение лично Байдена», причем в год важных для американского президента и Демпартии в выборов.

«Чрезмерная публичная несдержанность Зеленского в высказываниях также может усилить в Штатах позиции тех, кто не желал большой вовлеченности Вашингтона в «кризис вокруг Украины» и предлагал сосредоточиться на Китае. В конце концов Зеленский еще больше ухудшил отношение американской администрации и президента Байдена к себе лично и своему окружению. Поведение Банковой и раньше вызывало раздражение Госдепа и Белого дома, теперь же оно стало на порядок выше», – резюмирует «ЗН».

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