Зрада зрад: Курт Волкер стал лоббистом «СП-2»

29.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

После достройки газопровода «Северный поток-2» шансы военного наступления на Украину со стороны России возрастут.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Надо понимать, что одним из факторов того, что весной развертывание российских войск у границ Украины не вылилось во что-то более серьезное, является угроза перебоев в поставках газа в Европу. Повторюсь, среднему европейцу в целом и бундесбюргеру в частности на Украину чихать. При отсутствии же транзита набор силовых сценариев будет… побольше. А число желающих широко закрыть глаза (естественно, выразив «озабоченность») возрастет. Это неполиткорректно звучит, но факт от этого не меняется. И дело не в Германии», – отмечает автор публикации.

По его словам, Россия вкладывает деньги в лоббирование «Северного потока-2».

«В прошлом году только на три фирмы из США ушло 4,4 млн долл. Даже Украине перепал почти миллион «зеленых». Забавно, но один из бывших спецпредставителей США по Украине Курт Волкер ныне трудится в фирме, лоббирующей СП-2. В интервью «Голосу Америки» мистер пояснил, что его личная позиция по «Северному потоку-2» является неизменной. Так что зарплату он, очевидно, получает с чувством глубокой озабоченности. Но вроде держится», – пишет издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты признали, что шансов остановить «СП-2» больше нет.

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