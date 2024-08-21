Зрадник или злочинець: в Раде выясняли, зачем Гетманцев «сбрехал» про российский СПГ на Украине

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Глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев во время обсуждения закона о подорожании акциза на топливо «обронил», что «подавляющее большинство сжиженного газа на рынке Украины занимает российский», лишь для красного словца, чтобы мотивировать коллег.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер украинского парламента, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь в зале сейчас нет Гетманцева, к сожалению. А я вам хотел бы напомнить, что с этой трибуны он выступал и говорил, что в Украине торгуют российским сжиженным газом. О чем мы будем обращаться и в правоохранительные органы, пусть дадут оценку этим высказываниям, когда власть знает, что Украина финансирует государство-террориста. Это 111-я [госизмена]. Потому что, если здесь российский газ, вы платите за него, налоги идут в российские компании, из российского бюджета финансируется армия оккупанта. То есть с этой трибуны было признано, что вы помогаете финансировать армию оккупанта», – вещал Разумков.

Однако он добавил, что в Минэнерго на его запрос ответили, что Гетманцев «сбрехал».

«Но мы обратились, почему ложь, потому что очень часто решения в зале принимаются под влиянием, и вас ввели в заблуждение. Вот ответ. Ответ от вашего министерства энергетики, что они говорят, что Гетманцев солгал, нет российского сжиженного газа. То есть вы подняли цену просто для украинцев, простых украинцев, для украинского бизнеса, для украинской аграрки… Сейчас снова отключение света. И вы делаете все для того, чтобы простая украинская семья тратила больше на то, чтобы их дети имели возможность учить уроки в сентябре с лампой, а не со свечой, к тому, к чему это сегодня ведется», – возмущался депутат.