Звонок Зеленского Путину: У «патриотов» в Киеве начинается истерика

31.12.2019, Москва, Михаил Рябов

Именно Владимир Зеленский был инициатором сегодняшнего звонка Владимиру Путину, поэтому журналистам следует сообщать, что именно украинский президент поздравил российского (который, как известно, накануне в поздравительной телеграмме не указал лидеров двух постсоветских государств – Украины и Грузии).

«Есть нюансы. Некоторые российские СМИ сообщают, что «Путин поздравил Зеленского с Новым годом». Это не точная и не полная информация.

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Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Поэтому более соответствуют реальности украинские СМИ, которые настаивают: «Зеленский поздравил Путина с Новым годом», – сообщает в своем блоге политолог Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры, считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

Отметим, что на Украине Зеленский за звонок Путину уже подвергается критике со стороны лагеря Петра Порошенко.

«Это и есть итог этого ужасного года. Зеленский поздравил (?!) Путина с приближающимися праздниками?! А какого ты его поздравляешь вообще?! И что это за нация новая крымчане, которые находятся в Крыму? Во-первых. Не крымчане, а украинские граждане. Во-вторых, оккупированной Путиным Автономной республике Крым. Что за позор?!» – негодует обслуживающий Порошенко политолог Тарас Березовец, комментируя пресс-релиз Зеленского о звонке в Москву.

«Просто гениально. Шестой год войны, а президент Украины любезно общается с агрессором… Нормально так? А еще они поздравляют друг друга с «газовым контрактом», по которому Украина потеряла 20 миллиардов долларов (500 млрд грн.). Скажу еще раз: эта власть поставила страну на грань выживания нашей Независимости. Все эти «нежности» с агрессором приведут лишь к дальнейшей оккупации и уничтожения страны. 2020 станет решающим годом для нашего государства. Такой вот «подарок» к Новому году. Президент воюющей страны поздравляет оккупантов с праздниками. Финиш…», – негодует киевский юрист-националист Андрей Смолий.