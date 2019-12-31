31.12.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Звонок Зеленского Путину: У «патриотов» в Киеве начинается истерика

Именно Владимир Зеленский был инициатором сегодняшнего звонка Владимиру Путину, поэтому журналистам следует сообщать, что именно украинский президент поздравил российского (который, как известно, накануне в поздравительной телеграмме не указал лидеров двух постсоветских государств – Украины и Грузии).

«Есть нюансы. Некоторые российские СМИ сообщают,  что «Путин поздравил Зеленского с Новым годом».  Это не точная и не полная информация.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.  Поэтому более соответствуют реальности украинские СМИ, которые настаивают: «Зеленский поздравил Путина с Новым годом», – сообщает в своем блоге политолог Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры, считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

Отметим, что на Украине Зеленский за звонок Путину уже подвергается критике со стороны лагеря Петра Порошенко.

«Это и есть итог этого ужасного года. Зеленский поздравил (?!) Путина с приближающимися праздниками?! А какого ты его поздравляешь вообще?! И что это за нация новая крымчане, которые находятся в Крыму? Во-первых. Не крымчане, а украинские граждане. Во-вторых, оккупированной Путиным Автономной республике Крым. Что за позор?!» – негодует обслуживающий Порошенко политолог Тарас Березовец, комментируя пресс-релиз Зеленского о звонке в Москву.

«Просто гениально. Шестой год войны, а президент Украины любезно общается с агрессором… Нормально так? А еще они поздравляют друг друга с «газовым контрактом», по которому Украина потеряла 20 миллиардов долларов (500 млрд грн.). Скажу еще раз: эта власть поставила страну на грань выживания нашей Независимости. Все эти «нежности» с агрессором приведут лишь к дальнейшей оккупации и уничтожения страны. 2020 станет решающим годом для нашего государства. Такой вот «подарок» к Новому году. Президент воюющей страны поздравляет оккупантов с праздниками. Финиш…», – негодует киевский юрист-националист Андрей Смолий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть