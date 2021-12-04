«Звучат барабаны войны»: Карл Бильдт анонсирует российско-китайский удар

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Новости Украины

Если Россия решит осуществить вторжение на Украину, не исключено что Москва получит поддержку со стороны Пекина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в авторской колонке, опубликованной киевским журналом «Новое время», пишет экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

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«Стратегическое намерение Путина понятно: все более невыносимой для него является независимость Украины. Как и Китай с его замыслами по Тайваню, Россия готовила и оснащала свои войска ради конкретной цели — вторжения и завоевания Украины, прежде чем любая сторонняя сила сможет сорвать оккупацию. В дополнение к захвату Крыма Кремль направил в Украину регулярные военные силы — это произошло в восточной части Донбасса в августе 2014-го и в феврале 2015 года», – пишет экс-министр.

Он предполагает, что российский лидер Владимир Путин готов начать «еще одно похожее вторжение, если не намного более масштабную операцию».

«Захват Тайваня китайскими войсками, без сомнения, радикально изменит порядок безопасности в Восточной Азии, равно как и захват Украины российскими войсками нарушит порядок в сфере безопасности Европы. Недооценена возможность того, что оба вторжения произойдут одновременно и более или менее скоординировано. Совокупно эти два акта завоевания коренным образом изменят глобальный баланс сил, станут набатом для дипломатических договоренностей по безопасности, которые десятилетиями лежали в основе глобального мира», – сокрушается автор.

По его словам, этот сценарий не так уж и притянут за уши, как кажется.

«Хотя Китай утверждает, что выступает за невмешательство во внутренние дела других стран, по поводу украинского суверенитета он всегда молчит. Нет никаких оснований полагать, что Китай не поддержит новое российское нападение на Украину, если это каким-то образом будет влиять на его интересы», – добавляет дипломат.

Правда, он считает, что после вторжения последуют санкции, которые «отбросят назад экономическое развитие обеих стран», а Индия и Япония начнут собственную гонку вооружений.

«Эти предосторожности рациональны, но малоутешительны. Барабаны войны уже слышны», – резюмирует Бильдт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее экс-глава МИД Украины заявил, что Тайвань станет сигналом для России действовать на украинском направлении.

Также киевское издание обратилось к президенту США с просьбой не допустить победы Путина на Украине, Си Цзиньпиня – в Тайване.