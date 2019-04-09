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09.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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Зюганов порадовался высокому рейтингу Зеленского

Попытка действующего президента Украины Петра Порошенко пееризбраться на второй срок обречена на провал.

Об этом в ходе брифинга заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта длинная сага о ситуации на Украине не помешает украинскому народу сделать правильный выбор. Как ни орали, как ни шумели, украинский народ проявил высочайшее благоразумие. Практически во всех областях, кроме двух, голосовали за новый курс и новую политику, голосовали против войны, голосовали и поддерживали изменение ситуации.

И попытка вместе с немцами снова посадить на престол Порошенко – это самое позорное явление в жизни планеты, она обречена на провал», – отметил лидер КПРФ.

Напомним, накануне Геннадий Зюганов, когда-то обвинявший Запад в развязывании конфликта на Украине для того, чтобы спровоцировать войну между русскими народами, похвалил «проявивших благоразумие» украинцев, которые проголосовали за Владимира Зеленского.

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