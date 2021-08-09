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09.08.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Ближний Восток, Дзен, Запад, миграция, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Религиозный экстремизм, Россия, Скандал, терроризм
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Александру Лукашенко прилетит со всех сторон света за игры с мигрантами

Проверки на российско-белорусской границе появились из-за необдуманных действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, который открыл...

Проверки на российско-белорусской границе появились из-за необдуманных действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, который открыл границы со многими странами и фактически организовал поток нелегалов со всего мира.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил российский военный эксперт, полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Белоруссии 73 страны, с которыми безвизовый въезд. Мы же после того, как Белоруссия открыла въезд, начали поезда проверять.

Смысл заключался в чём – они прилетают, и, по мысли Лукашенко, они могли спокойно проехать, потому что российско-белорусской границы не существовало. Наши ему сказали: «Мы знали, что ты звезданутый, но то, что ты настолько звезданутый, – это уже верной степени упоротость. Хрен тебе».

Если помните, весь 2018 год был в пограничных скандалах, когда Россия оборудовала государственную границу и проверяла документы в поездах. Граждане России и Белоруссии едут спокойно, а у граждан третьих стран началась проверка виз», – подчеркнул он.



Кроме того, эксперт отметил, что через Белоруссию в Россию могут просочиться международные террористы.

«Эти толпы, которые идут в ЕС, в Россию не поедут. Речь идёт об инфильтрации международных террористов, которых засылали, засылают и будут засылать, сколько будет существовать Россия.

В этой толпе могут быть настоящие террористы. Их много не нужно, чтобы, не дай Бог, они сделали взрывное устройство и устроили новый взрыв в московском метро», – добавил Трухан.

Также полковник уверен, что Александр Лукашенко ещё пожалеет о своих мигрантских спекуляциях, когда попытается завершить эту игру.

«Лукашенко проковырял пальцем в плотине дырку, он уже нарушил целостность этой плотины. Лукашенко с этим ещё хапнет горя, потому что этот маршрут просто так не сдадут», – подчеркнул Трухан.

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