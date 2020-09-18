Американцы готовят ВСУ к городским боям в Донбассе

18.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские военные, среди которых были участники боевых действий на Донбассе, под руководством американских военных инструкторов учились вести бой в городских условиях.

Тренировка проходила в рамках международных учений «Rapid Trident – 2020», передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на минобороны Украины.

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«Зачистка» города проходила в «Международном центре миротворчества и безопасности», где построены несколько домов и инфраструктура, подобная жилой зоне. Один из батальонов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка отработал локализацию и уничтожение группы условного противника, которая засела в городской застройке.

«Учебный участок «Бой в городе» – это настоящий город в миниатюре. Здесь есть одно-, двух- и трехэтажные жилые сооружения, здания административного назначения, производственные цеха, церковь и целая сеть подземных коммуникаций. Такое разнообразие необходимо для того, чтобы военнослужащие научились действовать в различных типах сооружений, привыкли правильно передвигаться, прикрывать друг друга и заблаговременно обнаруживать вражеские засады», – говорится в сообщении.

Украинские военные на БРДМ блокировали район, где находились условные террорист, а затем вступили с ними в перестрелку.

«Появились раненые, которых эвакуировал бронированный медицинский транспорт на базе гусеничного тягача МТЛБ. Обнаружив несколько очагов сопротивления, пехотинцы вызвали подкрепление и начали планомерную зачистку зданий. Огнем из штатного стрелкового вооружения, а также пулеметов, установленных на бронетехнике, враги были уничтожены», – сообщается в отчете об учениях.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что под Львовом стартовали международные учения «Rapid Trident – 2020», в которых будет задействовано около 4000 человек: самые многочисленные воинские контингенты будут от Украины и США, но также приобщаются военные из Германии, Дании, Румынии, Литвы, Польши, Канады и Великобритании. По легенде учений, «страна-агрессор» дестабилизирует ситуацию в определенном регионе другого государства и осуществляет попытку оккупировать его, а объединенные группировки войск союзнических государств организовывают оборону, освобождают оккупированные территории и проводят стабилизационную операцию.

Напомним также, что на Украине не раз заявляли, что хотели бы разрешения конфликта на Донбассе по так называемому «хорватскому сценарию», когда мощная группировка войск в течение короткого времени осуществляет тотальную зачистку сил своего противника.