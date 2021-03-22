Американцы начали извиняться перед Путиным за оскорбления Байдена

22.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Оскорблением президента России глава США Джо Байден нарушил все дипломатические правила.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

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«Публично оскорбив российского лидера, позволив себе то, чего не делал до него ни один президент США даже в самые тяжелые времена противостояния с СССР, Байден нарушил все дипломатические каноны, уничтожил шансы на улучшение отношений двух ведущих ядерных супердержав на ближайшие четыре года и приблизил эти отношения вплотную к красной черте», – отмечает Лозанский.

Он полагает, что сейчас «Россия и США уже находятся в состоянии войны в политическом, экономическом и информационном пространстве», и предупреждает, что самое главное — не допустить перехода военного рубикона.

«Поэтому необходимо поддерживать тесные контакты, прежде всего между Пентагоном и Министерством обороны РФ, для предотвращения инцидентов, которые могут перерасти в прямой вооруженный конфликт», – пишет политолог.

Поскольку саммит на уровне президентов теперь практически исключен, продолжает эксперт, необходимо поддерживать контакты на уровне различных государственных, региональных и муниципальных структур и гражданского общества.

Вместе с тем в Америке есть миллионы разумных граждан, понимающих всю опасность нынешней ситуации, и диалог с ними абсолютно необходим. К счастью, новые технологии позволяют вести такой диалог достаточно легко. В заключение, поскольку ожидать извинений от президента Байдена не приходится, я хотел бы присоединиться к тем американцам, которые решили сделать это за него, принеся свои извинения президенту и всем гражданам России, выразив сожаление в связи с этим неприятным инцидентом», – резюмирует Лозанский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент США назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей».

После этого Москва отозвала своего посла из Вашингтона.

Примечательно, что даже поддерживающие Байдена СМИ раскритиковали его за оскорбление Путина.