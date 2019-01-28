Американский посол невольно признала, что Украина отброшена на столетия назад

28.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинцам нужно смириться с болезненными реформами и знать, что уровень демократии в стране достиг невиданных с казачьих времен высот.

Об этом во время выступления в Украинской академии лидерства заявила посол США в Украине Мари Йованович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я знаю, что реформы не всегда популярные, и для многих украинцев они болезненные. Но обратный процесс не приведет к росту благосостояния. Это не реформы делают жизнь украинцев тяжелой – хоть это и парадоксально, но это факт – нужно больше реформ», – заявила Йованович.

При этом она утверждает, что одной из наиболее последовательных реформ на Украине за последние пять лет является децентрализация.

«Впервые, со времен казачества, на Украине появилась демократия на местах, поскольку децентрализация помогла начать обеспечение непосредственно местных органов власти реальными ресурсами. Когда я путешествую по всей стране, я воочию вижу глубокое влияние, которое децентрализация начинает осуществлять на будущее Украины и продолжать это делать», – рассказала она.

«Успех Украины в проведении реформы децентрализации вселяет мне надежду, что Украина достигнет больших успехов в борьбе с коррупцией и расширении прав гражданского общества, поскольку она продолжает приближаться к евроатлантического сообществу», – добавила Йованович.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что после того, как Украина перешла в сферу влияния США, страна начала скатываться к тотальному обнищанию.

Пока американские представители рассказывают про «демократические ценности», основатель «Правого сектора» Дмитрия Ярош в открытую говорит о необходимости насилия и анонсирует политические убийства накануне выборов.

Также ранее экс-боевик батальона «Азов» назвал основной причиной убийства Олеся Бузины нежелание писателя «перевоспитаться».