В Киеве вдруг осознали, что российское «рабство» лучше американской «свободы»

23.01.2019, Киев

После того, как Украина перешла в сферу влияния США, жизнь в стране будет становиться только хуже.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто бы у нас ни был следующим президентом – он будет играть на крохотном пятачке. Потому что страна не вышла из-под внешнего управления. Всё равно ему будут выламывать руки, ему будут бить по рукам: «Это нельзя, то нельзя». Всё равно мы пока сидим на крючке у МВФ. Это замкнутый круг. Они требуют за свои займы, чтобы мы урезали социалов, и это самое страшное», – отметил Быстряков.

Также он вспомнил, что Украина уже пять лет находится в сфере влияния США, в результате чего получила лишь “обнищание по полной программе”.

«Когда мы были в «рабстве» у России, мы имели 50 долларов за 1000 кубометров газа, мы имели за прокачку газа по нашей территории большущие деньги, за аренду Севастополя, и много чего ещё. И, тем не менее, националисты кричат, что мы в рабстве у России и мы должны оттуда выйти. Мы вышли из рабства России и попали в рабство к Америке. Вот сами и решайте, что лучше, Америка большего нам не даст, а даст летальное оружие», – заявил композитор.