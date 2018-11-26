Американский разведчик залетел в Черное море

26.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V вошел в небо над Черным морем на фоне инцидента в Керченском проливе.

Об этом сообщает «Украинский милитарный портал», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным издания, самолет взлетел с авиабазы Суда на греческом острове Крит.

«В 7:50 по киевскому времени самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V с позывным BASTE41 взлетел с авиабазы Суда на острове Крит в Греции… Он направляется к побережью оккупированного Россией Крыма», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российский военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что задержание боевых единиц ВМС Украины возле Керченского пролива – глубоко символично – в плену у русских оказалась гордость украинского «флота» и самые свидомые экипажи.

Напомним, накануне украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

Сообщалось, что число раненых в результате столкновения ВМС Украины и российских пограничников возле Керченского пролива достигло шести украинских моряков.