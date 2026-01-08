Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Последние действия США свидетельствуют, что надежды на потепление в американско-российских отношениях во время второго срока Дональда Трампа были тщетными.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян, комментируя захват поднявшего российский флаг танкера в водах Атлантики и угрозы сенатора-террориста Линдси Грэма о скором утверждении «адских санкций» против РФ.

