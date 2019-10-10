Аваков начал свою игру

10.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

За протестами под лозунгами «Нет капитуляции» стоит министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в подчинении которого находится полк «Азов», ставший одним из основных застрельщиков торпедирования мирного процесса.

Об этом в комментарии «Известиям» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, по словам которого Аваков играет в традиционную для украинских политиков игру.

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«Правила простые: сначала создай проблему, а потом продай ее решение. Над Аваковым нависла перспектива потери кресла министра. Он стремится стать для Зеленского незаменимым, показать президенту, что тот без него не справится. Соответственно, создает Зеленскому проблемы, чтобы потом их героически решить», – говорит эксперт.

Он полагает, что Аваков вряд ли будет пытаться сильно раскачать ситуацию.

«У него нет поддержки западных стран. Его интерес заключается в сохранении статуса-кво и установлении контроля над рядом интересных ведомств. Например, он добился того, что министром инфраструктуры стал его человек – 32-летний Владислав Криклий. А ведь министерство инфраструктуры – одно из немногих ведомств, где гуляют живые деньги. Интересуют Авакова некоторые должности в сфере газодобычи. Он заботится не только о политических позициях, но и об экономических дивидендах», – уточнил Золотарев.

В свою очередь директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что сводить акции протеста к противостоянию Авакова и Зеленского не стоит.

«Там есть связанная с Порошенко публика, свободные радикалы, которые не входят ни в какую иерархическую систему. Игра же Авакова прояснится только 14 октября. В этот день националисты традиционно проводят шествия в честь образования УПА. По массовости, характеру лозунгов можно будет многое понять», – резюмирует Погребинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», после подписания Киевом на переговорах в Минске «формулы Штайнмайера», прописывающей порядок предоставления Донбассу особого статуса, на Украине начались протестные акции праворадикалов под лозунгом «Нет капитуляции».

В итоге им удалось сорвать утвержденный ранее отвод войск в согласованных районах на линии соприкосновения.

Кроме того, боевики «Азова», заняли контролируемое Киевом село Золотое на Донбассе, откуда, согласно договоренностям по формуле Штайнмайера, должны были отступить украинские войска.

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