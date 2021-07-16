16.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Дзен, Политика, Россия, Украина
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«Балтика нам не принадлежит». Украина оказалась бессильна против российского газа

Новости УкраиныКиев не может просто перекрыть транзит российского газа по «Северному потоку-2», потому что он...

Киев не может просто перекрыть транзит российского газа по «Северному потоку-2», потому что он пролегает по дну Балтийского моря, которое Украине не принадлежит.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил эксперт рынка энергетик Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На нашей суверенной территории мы может делать всё что угодно, это неоспоримый факт. Но «Северный поток-2» идёт по дну Балтийского моря, которое не принадлежит ни Украине, ни Польше. Это экстерриториальная история. Но отменить транзит российского газа через территорию Украины мы тоже не можем, почитайте ассоциацию с Европейским союзом. Там есть статья, которую подписал Порошенко. В этой статье чётко указано, что Украина, как подписант соглашения об ассоциации с ЕС, не имеет права ограничивать транзит по своей территории», – сказал Марунич.



Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинской газотранспортной системе в этом году придет окончательный конец – Россия подключает к обходному газопроводу «Турецкий поток» южную Европу, а к декабрю введет в строй «Северный поток-2», покрывающий север континента.

Кроме того, в Москве отметили, что Германия не будет выплачивать Украине компенсацию, которую хотел получить Киев после запуска российского газопровода «Северный поток-2».

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