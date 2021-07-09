Тревожный звонок для Киева: «Газпром» не забронировал украинскую ГТС на будущий год

09.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

«Газпром» отказался бронировать украинскую газотранспортную систему на будущий отопительный сезон.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявила бывшая замминистра иностранных дел Украины, юрист-международник Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По словам Зеркаль, это тревожный звонок, который может говорить о том, что «Газпром» вовсе не собирается использовать украинскую ГТС для транзита газа в Европу.

«На следующий год «Газпром» даже не забронировал мощности на украинскую ГТС, как он должен был бы это сделать в соответствии с соглашением до 30 июня. То есть они просто не дали свои запросы на бронирование мощностей. Да, действительно, договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» предусматривает, что это будет объем в 40 миллиардов. Но он также предусматривает, что они дают заявку – на какие точки, когда и что они собираются поставлять», – отметила юрист.

«А в этом году они не дали свои предложения относительно того, как «Нафтогазу» бронировать мощности украинской ГТС. «Нафтогаз» забронировал на основании того, как это было в прошлом году. Но по моему глубокому убеждению это звонок, который очень громко звучит, что они вообще не собираются поставлять», – заявила Зеркаль.