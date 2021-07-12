Самое страшное для украинской ГТС случится уже в этом году – эксперт-энергетик

12.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинской газотранспортной системе в этом году придет окончательный конец – Россия подключает к обходному газопроводу «Турецкий поток» южную Европу, а к декабрю введет в строй «Северный поток-2», покрывающий север континента.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил эксперт рынка энергетик Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Марунича, с переключением транзита на Сербию и Венгрию через «Турецкий поток» – Украина потеряет 10-12 миллиардов кубометров газа, идущего через ее территорию в год.

«С высокой степенью вероятности, об этом уже заявлено, что с октября месяца Венгрия начнет получать газ российский не через Украину по традиционному маршруту, который с советских времен функционирует… Венгрия – это 10-12 миллиардов кубических метров поставок в год «Газпромом». По всей видимости, в ближайшее время они будут переправлены через «Турецкий поток», Украина лишится этого транзита. Но это было неминуемо, об этом украинские должностные лица и чиновники, руководители оператора ГТС говорили прямо, тут ничего неожиданного не произошло. Насколько я понимаю, российский поставщик обеспечивает более лояльные условия, приемлемые ценовые для венгерских покупателей в случае подачи газа с балканского направления, в отличие от Украины. Поэтому и не выбирают Украину… «Газпром» заявил, что не намерен больше на год бронировать мощности украинской ГТС, и польской, в том числе, потому что он активно строит альтернативные маршруты поставок, которые для него были выгодны. В конечном итоге, он сам в них участвует. А в ГТС Украины не участвует, Польши тоже. Поэтому все страны, которые проводят нелояльную Российской Федерации политику, в том числе и в газовом сегменте, естественно, будут терять транзит, и они его уже теряют. Украинская ГТС лишится уже в обозримой перспективе порядка 10 миллиардов кубов транзита. И, в принципе, я думаю, на следующий год, «Газпром» вложится в 40 миллиардов транзита, которые он у нас бронирует, и за которые он должен платить», – заявил Марунич.

Эксперт также подчеркнул, что до конца года «Северный поток-2» закроет транзит российского газа в северную Европу в обход Украины.

«В настоящее время, если мы не берем Италию, вся юго-западная Европа, Турция и уже Венгрия будут получать львиный объем газа через «Турецкий поток». Все уже завершилось для украинской ГТС, что могло завершиться с южного направления. Теперь, после реализации этих мероприятий, основной угрозой можно ожидать уже со стороны севера, «Северного потока-2». Там также будет падение транзита, но я думаю, что в меньших объемах, потому что «Северный поток-2», он направлен на поставки на рынок ФРГ. А оттуда уже газ может поступать, например, в Чехию, которая сейчас получает газ через Словакию, а Словакия принимает его на украинско-словацкой границе. Потому самое плохое, что могло случиться для украинской ГТС после реализации «Турецкого потока», уже случится в этом году, ближе к концу текущего года», – заключил Марунич.