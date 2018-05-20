20.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Басурин: армия ДНР контролирует ситуацию под Горловкой


ВС ДНР контролируют ситуацию на Горловском направлении. Противник продолжает нести потери, которые руководство «ООС» тщательным образом скрывает.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оборонного ведомства ВС ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что ВС ДНР продолжают контролировать ситуацию на Горловском направлении, а в рядах ВСУ панические настроения усиливаются день ото дня.

«Противник продолжает нести потери. По данным от местных жителей, в рядах украинских карателей – суета и паника. По нашим данным, в штабы 24-й и 54-й омбр из подчинённых батальонов поступают доклады о больших потерях и деморализованном состоянии украинских боевиков, многие из которых самовольно оставляют позиции», – рассказал Басурин.

Полковник отметил, что для защиты мирных жителей от украинских террористов, применяющих миномёты, ВС ДНР вынуждены были открыть огонь на подавление.

«В результате этого, тайник ВСУ с «пропавшими без вести телами» украинских боевиков, увеличился ещё на два трупа. Всем известно, что украинское командование, в том числе Наев, проводят практику скрытия потерь. Для этого вырываются тайники, в которых закапываются останки погибших украинских боевиков. Один из таких тайников с останками и вещами погибших был найден недавно в Днепропетровской области. Важно отметить, что в докладах вышестоящему командованию данные погибшие проходят как самовольно оставившие воинскую часть, а через год становятся пропавшими без вести, и то – по инициативе родственников, которые не верят в слова военных чиновников», – заявил Басурин.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что в Горловку для усиления позиций выдвигается легендарный батальон «Сомали».

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