Басурин: Украина приступила к реализации плана захвата ЛДНР

21.02.2022  19:34 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Массированные обстрелы Донбасса и проникновение на территорию республик украинских ДРГ говорит о том, что план Киева о захвате ЛДНР начал реализовываться.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Массированные обстрелы Донбасса и проникновение на территорию республик украинских ДРГ говорит о том, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Утром начался массированный артиллерийский обстрел Коминтерново. В этот момент произошло проникновение двух диверсионных групп вглубь наших территорий. Задача у одной из групп – подрыв ракетно-артиллерийских складов, что и было осуществлено. Вторая группа выдвинулась в направлении Новоазовска для дестабилизации ситуации.

На данный момент сотрудниками МВД и МГБ проводятся поисковые мероприятия по нахождению и ликвидации двух этих групп. За двое суток по республике было выпущено порядка двух тысяч боеприпасов», – сказал он.

Кроме того, представитель НМ ДНР отметил, что план по вторжению ВСУ в ДНР начал осуществляться.

«План по вторжению в ДНР начинает реализовываться. Боестолкновения происходят на Луганском и Мариупольском направлениях. Заход этих диверсионных групп – часть этого плана. Мы давно заявляли, что Украина не хочет мира, а хочет войны. Нас почему-то никто не слышит», – заключил Басурин.

Напомним, ранее в Москве заявили, что российские военные и пограничники уничтожили пятерых украинских диверсантов, которые нарушили границу и проникли на территорию РФ.

Кроме того, ранее в Донецке сообщили, что украинская ДРГ прорвалась к российской границе, защитники Донбасса дали бой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть