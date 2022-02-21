Басурин: Украина приступила к реализации плана захвата ЛДНР

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Новости Украины

Массированные обстрелы Донбасса и проникновение на территорию республик украинских ДРГ говорит о том, что план Киева о захвате ЛДНР начал реализовываться.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Утром начался массированный артиллерийский обстрел Коминтерново. В этот момент произошло проникновение двух диверсионных групп вглубь наших территорий. Задача у одной из групп – подрыв ракетно-артиллерийских складов, что и было осуществлено. Вторая группа выдвинулась в направлении Новоазовска для дестабилизации ситуации. На данный момент сотрудниками МВД и МГБ проводятся поисковые мероприятия по нахождению и ликвидации двух этих групп. За двое суток по республике было выпущено порядка двух тысяч боеприпасов», – сказал он.

Кроме того, представитель НМ ДНР отметил, что план по вторжению ВСУ в ДНР начал осуществляться.

«План по вторжению в ДНР начинает реализовываться. Боестолкновения происходят на Луганском и Мариупольском направлениях. Заход этих диверсионных групп – часть этого плана. Мы давно заявляли, что Украина не хочет мира, а хочет войны. Нас почему-то никто не слышит», – заключил Басурин.

Напомним, ранее в Москве заявили, что российские военные и пограничники уничтожили пятерых украинских диверсантов, которые нарушили границу и проникли на территорию РФ.

Кроме того, ранее в Донецке сообщили, что украинская ДРГ прорвалась к российской границе, защитники Донбасса дали бой.