Беглый российский либерал обвинил Меркель в непорядочном поведении по отношению к Украине

22.08.2021 15:02 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пытается усидеть на двух стульях – с одной стороны, она строит «Северный поток-2», а, с другой, – предлагает Киеву «Зелёный фонд», который сделает украинскую энергетику неэффективной.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший советник президента России, а ныне яростный критик Кремля, бежавший в США экономист Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Меркель во время визита хочет предложить какой-то мелкий и незначительный подарочек, чтобы показать, что она якобы заботится об интересах Украины. Уже был объявлен этот так называемый «Зелёный фонд», или какие-то инвестиций на 100-150 миллионов евро. Но это подачи, которые Украине не нужны, и даже вредны. Потому что на данный момент зелёные инвестиции в энергетику приводят к тому, что энергия, которая предоставляется потребителям, является более дорогой, чем та энергия, которая получается из углеводородов», – сказал экономист.

Он считает, что Ангела Меркель использует политику двойных стандартов по отношению к Украине.

«Зеленский говорил о двух стульях, на которых пытается усидеть Меркель. Поговорим о двойных стандартах госпожи Меркель, потому что сама для себя она обеспечивает завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Газопровод – это углеводороды. Иными словами, для Германии она обеспечит строительство газопровода, а для Украины предлагает некий фонд, для осуществления неких зелёных инвестиций – это двойной подход», – заключил Илларионов.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что руководство Украины собирается выйти из Минских соглашений. В связи с этим президент РФ Владимир Путин попросил канцлера ФРГ повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.