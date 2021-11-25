Белковский: «Зеленский – не Путин, который нравится большинству»

25.11.2021  08:22 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не обладает ни лояльностью силовиков, ни народной популярностью, чтобы проводить жесткий курс под предлогом якобы предстоящего вторжения России.

Об этом в интервью киевский журналистке Алесе Бацман, жене скандально известного антироссийского пропагандиста Дмитрия Гордона, заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский не обладает ни лояльностью силовиков, ни народной популярностью, чтобы проводить...

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«Попытка «закручивания гаек» под предлогом нападения России Владимиром Зеленский – напрашивающийся вариант. Другой вопрос, чтобы он начал «закручивать гайки», нужно две вещи, которых у Зеленского нет, в отличие от Путина, если мы рассматриваем его, как ролевую модель в этом процессе», – отметил эксперт.

«Во-первых, нужна полная лояльность всех силовиков, без этого «закручивание заек» даже не начинается. Во-вторых, популярность, что есть у Путина… потому что большинству народа это нравится. Зеленский же не располагает ни одним из этих пунктов – ни лояльности силовиков, ни гиперпопулярностью народа, чтобы не оглядываться на элиты» – сказал Белковский.

Напомним, ранее во Львове заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, совершив государственную измену, настроил против себя всех националистов и «патриотов» «незалежной».

Кроме того, в Киеве заявили, что сегодня наблюдается «начало конца» нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

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