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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не обладает ни лояльностью силовиков, ни народной популярностью , чтобы проводить жесткий курс под предлогом якобы предстоящего вторжения России.

Об этом в интервью киевский журналистке Алесе Бацман, жене скандально известного антироссийского пропагандиста Дмитрия Гордона, заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Попытка «закручивания гаек» под предлогом нападения России Владимиром Зеленский – напрашивающийся вариант. Другой вопрос, чтобы он начал «закручивать гайки», нужно две вещи, которых у Зеленского нет, в отличие от Путина, если мы рассматриваем его, как ролевую модель в этом процессе», – отметил эксперт.

«Во-первых, нужна полная лояльность всех силовиков, без этого «закручивание заек» даже не начинается. Во-вторых, популярность, что есть у Путина… потому что большинству народа это нравится. Зеленский же не располагает ни одним из этих пунктов – ни лояльности силовиков, ни гиперпопулярностью народа, чтобы не оглядываться на элиты» – сказал Белковский.

Напомним, ранее во Львове заявили, что президент Украины Владимир Зеленский, совершив государственную измену, настроил против себя всех националистов и «патриотов» «незалежной».

Кроме того, в Киеве заявили, что сегодня наблюдается «начало конца» нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.