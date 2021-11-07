Белковский: Зеленский выстраивает пул лояльных олигархов

Новости Украины

Главная суть закона «об олигархах» в создании подконтрольного лично президенту Украины Владимиру Зеленскому пула украинских бизнесменов, которые помогут ему переизбраться на второй срок.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть VS Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень интересен подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон «об олигархах», потому что, когда мы видим его в завершённом виде, без противоречащих друг другу тезисов и поправок, после того, как Зеленский обошёлся без мнения Венецианской комиссии в отношении этого закона… Становится понятно, что ключевой пункт этого закона – недопуск олигархов к большой приватизации. И весь смысл закона в том, чтобы сформировать пул крупных предпринимателей, лояльных исключительно Владимиру Зеленскому и замкнутых только на него в преддверии борьбы за второй президентский срок. И вообще лоббирование политической системы, которую нынешний президент выстраивает», – сказал Белковский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до худших показателей за весь период его правления, и продолжает стремительно падать.

Кроме того, в Киеве отметили, что на Украине обостряется противостояние между олигархическими кланами, что показало голосование за отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.