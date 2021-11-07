Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
07.11.2021 18:50
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Выборы, Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

Белковский: Зеленский выстраивает пул лояльных олигархов

Новости УкраиныГлавная суть закона «об олигархах» в создании подконтрольного лично президенту Украины Владимиру Зеленскому пула...

Главная суть закона «об олигархах» в создании подконтрольного лично президенту Украины Владимиру Зеленскому пула украинских бизнесменов, которые помогут ему переизбраться на второй срок.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть VS Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Очень интересен подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон «об олигархах», потому что, когда мы видим его в завершённом виде, без противоречащих друг другу тезисов и поправок, после того, как Зеленский обошёлся без мнения Венецианской комиссии в отношении этого закона…

Становится понятно, что ключевой пункт этого закона – недопуск олигархов к большой приватизации. И весь смысл закона в том, чтобы сформировать пул крупных предпринимателей, лояльных исключительно Владимиру Зеленскому и замкнутых только на него в преддверии борьбы за второй президентский срок. И вообще лоббирование политической системы, которую нынешний президент выстраивает», – сказал Белковский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до худших показателей за весь период его правления, и продолжает стремительно падать.

Кроме того, в Киеве отметили, что на Украине обостряется противостояние между олигархическими кланами, что показало голосование за отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть