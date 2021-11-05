Зеленский теряет лидерство во всех регионах Украины – особенно на востоке

Зеленский теряет лидерство во всех регионах Украины – особенно на востокеНовости Украины
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до худших показателей за весь период его правления, и продолжает стремительно падать.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На данный момент, мы можем говорить о том, что Владимир Зеленский вернулся в февраль 2020 года, когда у него были худшие показатели рейтинга за весь период его правления на посту президента Украины. Сегодня мы можем говорить о том, что он не просто вернулся в тот период, но и по некоторым параметрам ситуация для него стала значительно хуже.
И хотя рейтинг Зеленского составляет 25%, он фактически потерял лидерство во всех регионах Украины, кроме центра страны. Кроме того, в регионе Донбасса он опустился на третье место с большим отставанием», – сказал он.
Кроме того, эксперт отметил, что правящая партия «Слуга народа» почти потеряла первое место в рейтинге.
«Также нужно сказать о том, что на данный момент партия «Слуга народа» стоит на грани того, чтобы потерять первое место в электоральных настроениях украинцев.
«Слуга народа» имеет 18%, «Батькивщина» 16%, «Оппозиционная платформа – за жизнь» 16%, «Европейская Солидарность» 15%», – заключил Денисенко.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку среди украинцев после скандала, связанного с международным расследованием Pandora Papers.
Кроме того, во Львове отметили, что зафиксированное социологами падение популярности президента Украины Зеленского и его партии «Слуга народа» может отразиться на государстве.
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