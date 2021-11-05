Зеленский теряет лидерство во всех регионах Украины – особенно на востоке

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до худших показателей за весь период его правления, и продолжает стремительно падать.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент, мы можем говорить о том, что Владимир Зеленский вернулся в февраль 2020 года, когда у него были худшие показатели рейтинга за весь период его правления на посту президента Украины. Сегодня мы можем говорить о том, что он не просто вернулся в тот период, но и по некоторым параметрам ситуация для него стала значительно хуже.

И хотя рейтинг Зеленского составляет 25%, он фактически потерял лидерство во всех регионах Украины, кроме центра страны. Кроме того, в регионе Донбасса он опустился на третье место с большим отставанием», – сказал он.