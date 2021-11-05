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05.11.2021 19:44 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Социология, Украина, Юго-Восток
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Зеленский теряет лидерство во всех регионах Украины – особенно на востоке

Новости УкраиныРейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до худших показателей за весь период его правления,...

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до худших показателей за весь период его правления, и продолжает стремительно падать.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данный момент, мы можем говорить о том, что Владимир Зеленский вернулся в февраль 2020 года, когда у него были худшие показатели рейтинга за весь период его правления на посту президента Украины. Сегодня мы можем говорить о том, что он не просто вернулся в тот период, но и по некоторым параметрам ситуация для него стала значительно хуже.

И хотя рейтинг Зеленского составляет 25%, он фактически потерял лидерство во всех регионах Украины, кроме центра страны. Кроме того, в регионе Донбасса он опустился на третье место с большим отставанием», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что правящая партия «Слуга народа» почти потеряла первое место в рейтинге.

«Также нужно сказать о том, что на данный момент партия «Слуга народа» стоит на грани того, чтобы потерять первое место в электоральных настроениях украинцев.

«Слуга народа» имеет 18%, «Батькивщина» 16%, «Оппозиционная платформа – за жизнь» 16%, «Европейская Солидарность» 15%», – заключил Денисенко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку среди украинцев после скандала, связанного с международным расследованием Pandora Papers.

Кроме того, во Львове отметили, что зафиксированное социологами падение популярности президента Украины Зеленского и его партии «Слуга народа» может отразиться на государстве.

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