Белоруссия продолжает тревожные контакты с НАТО

02.07.2020, Москва, Елена Острякова

Военное командование Белоруссии без согласования с Москвой обсуждает с военными Великобритании некую миротворческую операцию на Донбассе.

Такое предположение сделал в эфире youtube-канала PolitWera полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера начальник генштаба вооруженных сил Великобритании позвонил начальнику генерального штаба вооруженных сил Белоруссии, и они обсудили миротворческие операции. Какие в ж**у миротворческие операции, если Белоруссия не собирается ни одного солдата отдавать на чужую территорию? Где они собираются миротворческие операции проводить вместе с белорусами?

Напрашивается, что в Донбассе – по рылу получить. Там их очень ждут. Там не хватало только этого закидона, не согласованного с Россией, чтобы проблема ЛДНР была решена раз и навсегда», – сказал Трухн.

Ранее российский публицист Максим Юсин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко передавал своему украинскому коллеге Петру Порошенко информацию о передвижении российских войск.

Также следует напомнить, что в конце зимы 2020 года прошли совместные белорусско-британские учения на полигоне 103 Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады «Лосвидо».

По официальной легенде, военнослужащие миротворческой роты Белоруссии и батальона морской пехоты Великобритании отрабатывали эвакуацию раненых, огневую подготовку, элементами тактической и инженерной подготовки.

Однако полковник Трухан удивлен тем, что британцы так хотели провести учения в северном регионе в зимнее время. Он полагает, что британские военнослужащие изучали район действия и провели рекогносцировку.

«У меня возник вопрос: а где сейчас миротворческие операции проводятся в снегу и холоде? Особенно с учетом того, что Запад злобно клацает зубами за нашу Арктику, требуя свободного прохода по Севморпути», – сказал Трухан.

Военный эксперт отмечал, что миротворческая легенда учений лишь прикрытие для британцев.

«Там будет две группы. В одной мальчики будут играться, что-то показывать, биться головой в столб. А вторая группа будет изучать район действия и проводить рекогносцировку. Где скажутся результаты этой рекогносцировки, я не знаю.

Второй момент: они обязательно снимут психологические портреты руководителей сил специальных операций и бойцов, разберутся в нюансах их подготовки. Этих аборигенов они учить ничему не собираются», – сказал Трухан.