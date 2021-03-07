Белоруссия: Съезд «батькиных русофилов»

07.03.2021, Минск, Артём Агафонов

СМИ сообщили о появлении в Белоруссии «новой пророссийской партии». Неужели Александр Лукашенко, при котором давили всех потенциальных конкурентов, и еще недавно бросали за решетку журналистов за посягательство на местную самостийность, вдруг одумался? Увы, ситуация вновь очень напоминает хитрую игру времен Виктора Януковича на Украине. Для юго-востока тогда в Партии регионов существовало свое «пророссийское крыло», обещавшее наивному избирателю и государственный русский язык, и движение в сторону союза с Россией. А львовская организация «регионалов» славила Бандеру и требовала евроинтеграции. Так теперь и у Батьки – для Запада есть непотопляемый глава МИД Макей, для картинки с прицелом на Москву и «выпуска пара» на месте – «новая пророссийская партия».

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает белорусский политик Артём Агафонов.

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…Процессы партийного строительства, запущенные в Белоруссии после президентских выборов и активизировавшиеся после Всебелорусского собрания, продолжают бурлить. В субботу первая из таких инициатив дошла до стадии учредительного съезда. Речь идет о партии «Союз», чей съезд состоялся в Минске и собрал 135 человек – неплохой показатель для Белоруссии.

Громче всех на съезд отреагировали националисты и прозападная оппозиция. Собственно, их реакция была, скорее, рефлекторной. Они всегда приходят в возбуждение, когда речь заходит о Крыме и Донбассе и, тем более, появляются связанные с этой темой персонажи. А на съезде «Союза» оказалось и то, и другое. Были и слова о необходимости признания российского статуса Крыма, и независимости Южной Осетии и Абхазии, были и посланцы от Захара Прилепина – политтехнолог Александр Казаков и экс-министр связи ДНР Виктор Яценко. Для националистов этого оказалось достаточно, чтобы затянуть привычный вой про грядущий «аншлюс». Остальные отреагировали на партийный съезд значительно спокойнее, а официоз и вовсе предпочел умолчать о важном и редком для белорусской политической жизни событии.

Выглядело все солидно – хороший зал, выступления гостей, среди которых были не только россияне, но и белорусский провластный политолог Алексей Дзермант, и даже действующий депутат Палаты представителей Тенгиз Думбадзе. Избранный председатель новой партии Сергей Лущ говорил правильные, хотя и общие вещи про интеграцию и реформы.

Но белорусские гости были осторожны. Дзермант поблагодарил Луща за помощь в организации митингов в поддержку Лукашенко в августе-сентябре, но сказал, что сам будет вступать в создаваемую на базе «Белой Руси» Партию народного единства, после чего покинул собрание, депутат Думбадзе тоже был сдержан в выражениях. По-видимому, в белорусском руководстве на самом верху еще нет окончательного решения о том, что делать с новой партией.

Лущ позиционирует свою партию, как «пророссийскую оппозицию». Периодически он даже говорит о необходимости политической реформы и установления парламентско-президентской формы правления. Но и это, и фразы о признании Крыма – вполне безопасная по белорусским меркам риторика. Рассуждения об излишней брутальности правоохранительных органов и необходимости общественного диалога – это, конечно, уже легкая крамола, но она может привлечь больше сторонников и создать ореол оппозиционности.

Но является ли «Союз» оппозиционной силой? Напоминание Дзерманта о митингах в поддержку Лукашенко в разгар противостояния дает исчерпывающий отрицательный ответ на этот вопрос. Председатель «Союза» Сергей Лущ обласкан официальными СМИ и частый гость на белорусском телевидении. Для реального оппозиционера в современной Белоруссии это просто немыслимо. Другие лидеры новоявленной партии в оппозиционности по отношению к белорусскому президенту тоже замечены не были.

Лукашенко всегда старался позиционировать себя единственным пророссийским политиком в Белоруссии и к любой конкуренции на этом направлении относился очень ревностно. Последний пример – происходящее сейчас разрушение его сторонниками даже не оппозиционной, а просто независимой Республиканской партии труда и справедливости. Зачем же ему тогда «Союз», которому, похоже, включают «зеленый свет»?

Основных задач две – внутренняя и внешняя.

Внутренняя – это объединить пророссийски настроенных граждан, многие из которых уже разочаровались в Лукашенко, который уже третье десятилетие, вроде бы ведет свою страну к союзу с Россией, но так и не вывел из многовекторного болота. Лучше предложить им что-то контролируемое и безвредное, чем позволить бесконтрольно объединяться самим. Внешняя – быть лоббистом Лукашенко на российском направлении и рупором его пропаганды в российском информационном пространстве.

Конечно, определенная польза от новой партии будет – она будет защищать русский язык и бороться с националистами, заниматься продвижением «Русского мира». Но не нужно забывать, что существовать легально она сможет, лишь будучи инструментом Лукашенко.