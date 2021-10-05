Белоруссия в Женеве впервые обвинила Украину в обстрелах Донбасса и преследовании русскоязычных

05.10.2021 21:59 (Мск), Женева, Владимир Гладков

Новости Украины

Киевское руководство не только не собирается выполнять Минские соглашения и прекращать войну в Донбассе, но и проводит целенаправленную дискриминацию всего русскоязычного населения Украины.

Об этом на заседании 48-ой сессии Совета по правам человека заявил советник постпредства Белоруссии при женевском отделении ООН Андрей Таранда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Ознакомились с очередным докладом мониторинговой миссии ОПЧ, которая с озабоченностью отмечает увеличение случаев нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта, и рост жертв среди гражданского населения. Призываем украинские власти выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Ситуация в сфере прав человека на Украине ухудшается, несмотря на присутствие миссии ОПЧ. Недавно киевские власти приняли новый закон, который по печально известному сценарию стран Прибалтики ставит в дискриминационное положение всё русскоязычное население. Госпожа верховный комиссар, как ОПЧ планирует реагировать на эти законодательные изменения?» – спросил он.

Кроме того, белорусский дипломат напомнил, что киевская власть проводит репрессии против своих политических оппонентов и закрывает телеканалы.

«В докладе также отмечается, что наблюдается прогресс в судебных производствах, связанных с привлечением к ответственности, в том числе за убийства во время протестов на Майдане. Просим вас более подробно остановиться на данном вопросе в следующем вашем докладе, так как предыдущие доклады указывали на отсутствие прогресса вообще. Миссия приводит примеры преследования киевскими властями своих политических оппонентов, а также закрытие целого ряда телевизионных каналов. Что, по мнению ОПЧ, не соответствует международным стандартам о праве на свободу выражения мнений. В свете этих и других фактов нарушения прав человека на Украине, почему ОПЧ публично на них не реагирует, как это делается в других случаях?» – заключил Таранда.

Напомним, ранее в ООН проанализировали период с 1 февраля по 31 июля 2021 года на Украине: в Донбассе количество жертв увеличилось в полтора раза, а закон «о переходном периоде» не соответствует международным нормам.