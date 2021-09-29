ООН громит Украину за закон «о переходном периоде» – Сивохо

29.09.2021 21:51 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В ООН проанализировали период с 1 февраля по 31 июля 2021 года на Украине: в Донбассе количество жертв увеличилось в полтора раза, а закон «о переходном периоде» не соответствует международным нормам.

Об этом в эфире интернет-канала «Klymenko Time» заявил руководитель национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала доклад от 23 сентября, там конечно очень круто, они нас громят очень нехорошо. Речь идёт о событиях, которые продолжались полгода с 1 февраля по 31 июля 2021 года. Там отмечается, что количество жертв на Донбассе увеличилось на 51 процент, нападение на гражданские объекты, были разрушения», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что в ООН раскритиковали закон «о переходном периоде», как несоответствующий международным нормам.

«Естественно, в докладе критика закона «о переходном периоде», который в августе внесли в Верховную раду, Министерство по оккупированным территориям. Закон вызвал неудержимую критику, они указали, что законопроект не соответствует международным стандартам, не обеспечивает период для защиты жертв. В перспективе, правосудие «переходного периода» может стать камнем преткновения для полного урегулирования конфликта. По закону Резникова «о переходном периоде» мы заходим на Донбасс, как на вражескую территорию, захватываем всё, ограничиваем людей в правах, люстрации… и никакой амнистии», – заключил Сивохо.

Кроме того, ранее в Москве заявили, что принятие Киевом закона «о переходном периоде» будет расцениваться как выход из Минских соглашений