Бессмысленно махать платочком из Брестской крепости – Запад не пойдет на переговоры с Лукашенко

07.08.2021, Москва, Елена Острякова

Запад нагнетает ситуацию вокруг Белоруссии накануне годовщины Беломайдана. Старательно раскручиваются кейсы бегуньи-скандалистки Кристины Тимановской и погибшего в Киеве политэмигранта Виталия Шишова, связанного с украинскими тербатами. CNN выпустила фейковый репортаж о концлагере под Минском.

Это выглядит парадоксально, если учесть, что внутри страны протест полностью подавлен.

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Об этом шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С чем связана эта непонятная эскалация на фоне того, что Лукашенко, казалось бы, победил окончательно, и дальше нет смысла качать белорусскую тему? Мой ответ: в том, что Лукашенко сейчас избавляется от западных структур в Белоруссии. На подходе ключевые из них: немецкие партийные фонды, которые на днях стали «героями» белорусского ТВ. Это «до основанья всё разрушить» нужно, чтобы потом вернуться к диалогу с Западом на качественно новых условиях. Ради этого и Макея (прозападный министр иностранных дел – ред.) не снимают», – написал Носович.

В конце июля власти Белоруссии ликвидировали 20 негосударственных организаций, связанных с западными фондами. Планомерно идет «зачистка» оппозиционных СМИ. Вчера был признан экстремистским спортивный интернет-ресурс «Трибуна».

Симпатизирующий белорусской оппозиции российский политолог Андрей Суздальцев считает, что ликвидация прозападных НКО существенно не повлияет на белорусский протест, который будет, по его мнению, радикализироваться.

«Опыт показал, что помимо мирных акций протеста, реальными политическими трансформациями и борьбой за власть должны заниматься профессионалы, включая не только политических лидеров, политтехнологов, политических журналистов, но и администраторов и т.н. «полевых командиров», работающих со своим активом. К сожалению, в этом плане политические негосударственные структуры, годами тратившие деньги на многочисленные семинары и тренинги, оказались бесполезными. Выходцы из этих организаций в минском Сопротивлении, т.е. не в эмиграции, а непосредственно на «поле боя», никак себя не проявили», – написал Суздальцев.

Таким образом, Запад не пойдет на переговоры с Лукашенко из-за ликвидации своей легальной агентуры.

«Разговора с Западом на равных даже Россия пока не добилась. А со страной, которой историей и географией предназначена участь «санитарного кордона», Запад в принципе не способен общаться, как с ровней», – пишет Носович.

Белорусский журналист Владимир Мамантов сравнивает упорную многовекторность Белоруссии с предательством.

«Многовекторность и нейтралитет, который опять толкают в проект конституции Беларуси, есть странная попытка помахать ручкой из Брестской крепости немцам. Мол, может, договоримся? Не договоримся. Только неотвратимая сила экономической целесообразности, типа СП-2. Только объединённая мощь. Только новая АЭС. Потом полонез Огинского и Первый концерт Чайковского», – написал Мамонтов.