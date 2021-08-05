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05.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Россия, Скандал, Спорт
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Предавшая Белоруссию спортсменка рассказала, как её обработали змагары

Устроившая скандал на Олимпиаде белорусская бегунья Кристина Тимановская призналась, что семья уговаривала ее вернуться...

Устроившая скандал на Олимпиаде белорусская бегунья Кристина Тимановская призналась, что семья уговаривала ее вернуться домой. Но на ее решение бежать в Польшу повлиял так называемый «Фонд спортивной солидарности» – организация, созданная в разгар Беломайдана и подбивавшая спортсменов выступать против «режима».

Об этом она рассказала сегодня на пресс-конференции в Варшаве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мне дали время, чтобы собрать чемодан, я постаралась максимально затянуть время и созванивалась с родителями, с мужем. Мы советовались, думали, как поступить. Изначально решение было, что, все-таки, вернуться домой. Также я попыталась связаться с Фондом спортивной солидарности. Они сказали, что если я приму решение не возвращаться в Беларусь, они смогут оказать мне помощь», – сказала Тимановская.

Она добавила к этому малоубедительную историю про последний звонок бабушки.

«И когда я уже шла в машину, мне позвонила бабушка и сказала, что тебе нельзя возвращаться. Я понимаю, что она неспроста сказала. Возможно, кто-то в Белоруссии сказал ей, что меня ждет, если я вернусь», – оправдалась Тимановская.



Она рассчитывает продолжить спортивную карьеру в Европе, мечтает выступить на следующей Олимпиаде, но пока польские власти кормят ее обещаниями. Из конкретных планов у спортсменки – пока только участие в так называемом «Марафоне свободы» на годовщину Беломайдана в Варшаве. Его проводит все тот же «Фонд спортивной солидарности». От имени этой организации Тимановская призвала белорусских спортсменов бежать и обещала поддержку в Европе.

На пресс-коференцию она пришла в черном платье и была очень грустной. Зато сопровождавший ее оппозиционер Павел Латушко выглядел довольным и охотно вещал о «зверствах режима». Для него, находящегося в тени самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской, инцидент со спортсменкой – прекрасный повод засветиться на мероприятии, привлекшем внимание мировых СМИ.

Латушко напомнил, что в свое время он был консулом Белоруссии в Польше, и признался, что суета вокруг Тимановской дала ему вновь почувствовать себя дипломатом. Именно он организовал размещение спортсменки в польском посольстве в Токио, хотя изначально она планировала попросить убежища в Австрии.

Тимановская устроила скандал в соцсетях, когда ее попросили пробежать эстафету вместо спортсменки, не прошедшей допинг-тесты. После этого демарша, который неожиданно получил политический окрас, Кристину решили вернуть в Минск, но она предпочла бежать, обратившись в аэропорту к японской полиции. Команда осудила поступок Тимановской.

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