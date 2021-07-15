15.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, Украина
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Без Авакова украинская полиция останется такой же пронацистской и антинародной – эксперт

Новости УкраиныОт ухода экс-главы МВД Арсена Авакова на Украине ничего не изменится – полиция продолжит...

От ухода экс-главы МВД Арсена Авакова на Украине ничего не изменится – полиция продолжит работать неэффективно, и будет проводить репрессии против людей с советской атрибутикой.

Об этом в эфире интернет-канала «TopiInform» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кардинально от отставки Арсения Авакова ничего не изменится – на улицах всё те же менты, переодетые в полицейских, только коэффициент полезного действия этой новой политики – на порядок меньше. Поэтому, собственно, мало что поменялось.

Я думаю, отношение не изменится, тем более из-за того, что нас ждёт осенью. Понятно, что также для правоохранителей будут политически более близкие люди и будут враги народа», – сказал он.

Также эксперт отметил, что украинская полиция продолжит антирусские и антисоветские задержания, а на откровенный нацизм , как и раньше, будет закрывать глаза.



«Полиция по-прежнему будет хватать за футболку с серпом и молотом или гербом Советского Союза и закрывать глаза на то, что кто-то будет ходить в футболке с Адольфом Гитлером или свастикой.

Такие подходы и такая Украина, в которой мы сегодня живём, и от смены тела в кресле такое положение вещей не поменяется», – заключил Золотарев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что из-за безграмотной и антинародной политики киевского руководства ситуация на Украине будет ухудшаться и, в конце концов, приведёт к массовым протестам и попытке госпереворота.

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