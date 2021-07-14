Аваков ушёл готовить свержение Зеленского, а в США сочиняют лозунги к новому майдану – Погребинский

14.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из-за безграмотной и антинародной политики киевского руководства ситуация на Украине будет ухудшаться и, в конце концов, приведёт к массовым протестам и попытке госпереворота.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на Украине к осени будет ухудшаться, положение власти будет слабнуть. Это связанно с экономическим и социальным положением, ожидаемым повышением тарифов, введением в жизнь процесса продажи сельскохозяйственной земли. Также, если начнётся процесс по выполнению Минских соглашений, а похоже, что президент сказал, что будет их выполнять, хотя, я думаю, что он обманывает, но даже если начнёт, это вызовет протест националистической улицы и это будет дополнительным аргументом к дестабилизации ситуации», – сказал он.

Также Погребинский отметил, что отставка главы МВД Арсения Авакова связана именно с грядущими бедствиями и нежеланием министра подавлять массовые протесты.

«Возможно, понимая всё это, Арсен Аваков решил, что ему лучше переждать тяжёлые времена где-то на удалении. Потому что власти, а это МВД, придётся как-то разруливать протест. Значит, Аваков станет среди тех, кому придётся разгонять протест, он этого не хочет и бережёт себя для более предпочтительной версии своей карьеры. Я не думаю, что Аваков будет выдвигаться на первые роли, он не имеет позитивного рейтинга, у него высокий негативный рейтинг. Но то, что он может быть инструментом, который может помочь сместить Зеленского и поставить на его место другого человека, к примеру, Разумкова, который уже давал понять, что он высоко ценит Авакова», – добавил он.

Кроме того, киевский политолог подчеркнул, что Зеленский хочет избавиться от Авакова, потому что опасается его союза со спикером Рады Дмитрием Разумковым.

«Сам президент предпочитает избавиться от Авакова, как от сильного и слишком влиятельного человека, на которого он не может оказать влияния. Хотя – хочется, и это проявилось в последнее время в том, что тот пресловутый СНБО, принимая неправовые решения, показал, что все дружно голосуют, только Аваков и Разумков не проголосовали. Это подчёркивает строптивость этих людей и ещё раз показывает возможность их будущего союза для дальнейшей политической карьеры, прежде всего, для Разумкова», – добавил Погребинский.

Далее эксперт предположил, что именно американцы посоветовали Авакову принять отставку, заверив его при этом в будущей поддержке.

«Мы не знаем роль американца Кента, с которым Аваков обнимался и фотографировался, чтобы потом поставить к себе в соцсети, как какой-то оберег. Но выяснилось, что это никакой не оберег, а, скорее всего, американцы посоветовали Авакову не противиться отставке и пообещали поддержку в будущем, но сегодня он потерял контроль», – заключил Погребинский.