Безвизовая Адриатика для россиян уходит в прошлое

Албания отменила безвизовый режим для граждан России, который с 2021 года вводился на курортный сезон – с мая по сентябрь.

Об этом сообщило посольство балканской страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».. Ранее о сокращении безвизового пребывания россиян в летний сезон объявила Черногория.

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Таким образом, ныне граждане РФ без визы могут посетить пляжи на побережье Адриатического моря только в Боснии и Герцеговине и Черногории. Однако от властей этих стран ЕС всё жёстче требует ввести визы для россиян.

Ранее россияне могли въезжать в Албанию без визы с 1 мая по 30 сентября, так власти страны стимулировали туризм. Теперь же для посещения страны необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки.

Стоит отметить, что даже после отмены прямых чартерных рейсов из РФ, Албания оставалась привлекательной для российских туристов за счет доступности отелей, пляжного отдыха и экскурсионных программ. Как правило, в 2022 году россияне добирались до Албании через Стамбул.

Согласно информации на сайте албанского диппредставительства в Москве, стоимость однократной визы в Албанию для россиян составляет 30 евро, многократной – 50 евро. Для детей до шести лет виза бесплатная, для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 12 лет – половина стоимости визы для взрослых. Визовое заявление рассматривают не более 15 дней от даты его принятия, обещают в посольстве. При этом без национальной визы смогут въехать в Албанию россияне, имеющие многоразовую шенгенскую визу.

Ещё в прошлом году изменила правила въезда и пребывания для россиян ещё одна страна Адриатического побережья – Черногория. Власти этой страны традиционно обновляют правила безвизового режима для иностранных туристов каждый год. По условиям соглашения между Россией и Черногорией от 2008 года, россияне могут въезжать в страну без визы, если продолжительность их пребывания там превышает 30 дней с даты въезда.

Период такого безвизового режима – с 1 ноября по 31 мая. На летний же сезон, с апреля по конец октября, для россиян устанавливался более длительный срок пребывания в стране – 90 дней. Но и в минувшем, и в 2023 году этого сделано не было.

Формально для непрерывного пребывания в Черногории свыше 30 дней даже в период с 1 апреля до 31 октября граждане РФ должны получить в посольстве Черногории многократную визу на 3 месяца. Однако россияне обходят это требование, каждые 30 дней выезжая в Сербию или Боснию и Герцеговину (БиГ), и сразу же въезжая обратно в Черногорию – этот процесс называют «визаран».

Есть небольшой участок Адриатики (чуть более 10 километров) и в БиГ – в районе города Неум, но он не особо популярен среди российских туристов. Вряд ли ситуация изменится в 2023-м, хотя пока граждане РФ могут въехать и находится в Боснии и Герцеговине без визы на протяжении 30 дней.

При этом Европейский Союз официально требует от властей БиГ и Черногории, как стран-кандидатов, ввести визы для граждан РФ. В первом случае поводом для этого стали неоднократные попытки чеченцев въехать из Боснии и Герцеговины в Хорватию с целью получения политического убежища.

Правда, добиться такого решения будет нелегко, ведь формально внешнюю политику Боснии и Герцеговины определяет Президиум БиГ, куда входят представители сербов, хорватов и бошняков. Каждый из них имеет право вето, и сербы точно не поддержат введение виз для россиян, хотя те и не составляют ощутимой доли среди туристов в БиГ.

Другое дело – Черногория. В этой стране в различном статусе постоянно проживают более 50 тысяч граждан РФ (всего в Черногории чуть больше 600 тысяч жителей). При этом более 100 тысяч объектов недвижимости, в основном в приморской зоне, принадлежат россиянам. Хотя в 2022-м году число туристов из России в Черногории снизилось из-за её присоединения к антироссийским санкциям ЕС, однако безвизовый режим и культурно-языковая близость страны оставались привлекательными для россиян.

Несмотря на это, глава МИД Черногории Ранко Кривокапич ещё 11 сентября 2022 года предложил ввести визовый режим для граждан РФ. Да, этот чиновник ещё в октябре минувшего года был отправлен в отставку (хотя и по другому поводу), однако вероятность принятия черногорскими властями подобного решения остаётся довольно высокой.

Дело в том, что правительство Черногории и премьер Дритан Абазович с августа 2022-го имеют технический статус, поскольку депутаты парламента выразили им вотум недоверия. Досрочные парламентские выборы в стране состоятся 11 июня, и российская тема в ходе предвыборной кампании затрагивается всеми политическими силами.

Местные аналитики не сомневаются, что, как и после парламентских выборов в августе 2020-го, решающую роль в формировании нового правительства Черногории будут играть посольства стран Евросоюза. Потому технический премьер Дритан Абазович вполне может провести через правительство решение о введении визового режима для россиян. Для электората его партии УРА этот вопрос не особо важен, а в ЕС такой прогиб точно засчитают, что повысит шансы Абазовича попасть и в следующий состав черногорского правительства.