Блинкен с серьёзным лицом пообещал России «действительно серьёзные санкции»

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Новости Украины

США в письменном виде ответили на ранее выдвинутый российский ультиматум, привезя в МИД РФ документ с требованиями и предложениями Запада.

Об этом на брифинге заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня Салливан (посол США в России – прим.) ответил дипломатически Москве. Там необходимо предпринять дипломатические усилия, если Россия пойдёт по этому пути. В частности, были изложены наши соображения, наших союзников, принципиальная и прагматическая оценка озабоченностей, поднятых Россией, и наши предложения в отношении тех областей, где мы можем найти общий язык», – утверждает он.

Тем не менее, о содержании документа Энтони Блинкен распространяться не стал – отметил лишь, что там подтверждается позиция НАТО о «праве стран» самостоятельно вступать в альянсы, вопросы ядерного оружия и военных учений в Европе.

Однако Госсекретарь США пообещал, что если Москва не согласится с требованиями Запада, Вашингтон и его союзники подготовили большой пакет санкций, которые затронут финансовый и экономический сектор РФ.

«Мы продолжаем координировать деятельность с нашими союзниками в отношении экономических санкций. Мы продумали действительно серьёзный ответ России, который действительно повлияет на финансовую и экономическую систему России. Кроме того, мы готовы установить экспортные ограничения, которые будут иметь долгосрочный эффект. Помимо этого, наши союзники усиливают помощь Украине в различных отношениях, которые являются взаимодополняющими. Наши союзники объединили свои усилия для поддержки наших партнёров и непоколебимых принципов защиты безопасности в Европе и во всём мире», – заверил Блинкен.

Напомним, ранее в Москве заявили, что России не страшны «адские санкции» США, предусматривающие, в том числе, отключение от международной банковской системы SWIFT.

Кроме того, в Киеве отметили, что нападение на Украину через Белоруссию позволит Москве действовать в рамках Союзного государства и избежать если не всех, то многих международных санкций.