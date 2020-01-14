Боевики АТО и Майдана вышли на пикет посольства Ирана в Киеве

14.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Участники Евромайдана и карательной операции в Донбассе провели пикет под посольством Ирана в Киеве в поддержку студенческих беспорядков, которые накануне начались в Тегеране после признания властей о сбитом по ошибке украинском «Боинге».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», небольшая группа радикалов принесла с собой цветы и листовки с осуждением властей Ирана – майданщики обвиняют их в убийстве и ранениях участников антиправительственных манифестаций.

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«Пришли сегодня вечером мужской майдановской-фронтовой компанией почтить память жертв крушения самолета и протестующих под посольство Ирана. И в качестве бонуса, на пару десятков СМИ, каналов, украинских, американских, аравийских и т.д., рассказали о сходстве иранского режима с российским, необходимости противодействия ему и о поддержке протестов в Иране и всех людей свободы в мире в целом», – заявил в своем блоге участник мероприятия Валентин Красноперов.

Пикетчик Роман Кулик подчеркнул, что участники события принципиально возложили цветы отдельно от импровизированного мемориала, устроенного в честь убитого американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани: «Небольшой командой принесли под посольство Ирана цветы – в память погибших на днях протестующих, которые в очередной раз пытаются изменить власть в своей стране. На этот раз протесты в Иране начались из-за сбитого боевиками КСИР украинского самолета. Принципиально возложили цветы отдельно от террориста Сулеймани, вокруг которого лежат цветы как от его сторонников, так и цветы в память погибших пассажиров рейса PS-752».

«Этими цветами и открытками, которые мы положили у здания посольства, мы хотим напомнить, что там, как, кстати, и в Гонконге, и в 2013 году в Украине, гражданское общество борется, чтобы превратить свое государство в нормальную демократическую страну, борется против местного антинародного режима, который, например, в Иране уже 30 лет держит свою страну по сути в заложниках», – добавил еще один участник пикета Виталий Овчаренко.

Напомним, 8-го января в небе над Тегераном потерпел крушение самолет, принадлежавший авиакомпании «Международные авиалинии Украины». На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли в результате катастрофы.

Позже власти Ирана признали, что причиной стал залп систем ПВО, назвав это ошибкой.

Вслед за этим в столице Ирана, Тегеране, прошли акции протеста студентов, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ.